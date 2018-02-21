Небензя попросил Хейли не называть власти РФ "режимом Путина"

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть власти в России режимом.

— Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия, — сказал Небензя.

Так дипломат ответил на слова Хейли о том, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, Россия — на востоке Украины, а Северная Корея продолжает развивать ядерную программу и угрожать своим соседям.

Напомним, Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.