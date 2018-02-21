Лавров: Киев не собирается выполнять минские соглашения

После подписания на Украине закона о реинтеграции Донбасса становится очевидно, что Киев не собирается выполнять минские договорённости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Закон о реинтеграции Донбасса предполагает силовое решение на востоке Украины, — отметил Лавров. — Очевидно, что киевские власти не собираются выполнять минские договорённости.

Согласно закону, который ранее подписал президент Украины Пётр Порошенко, неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными", а Россия выступает в качестве "агрессора". Кроме того, этот закон позволяет Порошенко использовать вооружённые силы внутри страны без согласия парламента.