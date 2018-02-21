В Мексике произошёл взрыв на пассажирском пароме

Взрыв прогремел через несколько минут после того, как судно компании Barcos Caribe вернулось в порт.

Восемнадцать человек пострадали при взрыве на пароме у причала в популярном туристическом городе Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, взрыв произошёл через несколько минут после того, как судно вернулось в порт. На данный момент гавань закрыта.

OFICIALMENTE REPORTAN 13 LESIONADOS POR LA EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO EN UNA EMBARCACIÓN DE BARCOS CARIBE EN EL MUELLE DE PLAYA DEL CARMEN.



SUSPENDEN LAS LLEGADAS Y SALIDAS DE BARCOS A

COZUMEL Y VICEVERSA... pic.twitter.com/Y5stNLcktH — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) 21 февраля 2018 г.

У парома, принадлежащего компании Barcos Caribe, в результате взрыва оказалась разрушена одна сторона. Причина инцидента не называется.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейская, пожарная и медицинская службы. Многим раненым помощь оказывают прямо на месте.