В Мексике произошёл взрыв на пассажирском пароме

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В Мексике произошёл взрыв на пассажирском пароме

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Взрыв прогремел через несколько минут после того, как судно компании Barcos Caribe вернулось в порт.

Восемнадцать человек пострадали при взрыве на пароме у причала в популярном туристическом городе Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, взрыв произошёл через несколько минут после того, как судно вернулось в порт. На данный момент гавань закрыта.

У парома, принадлежащего компании Barcos Caribe, в результате взрыва оказалась разрушена одна сторона. Причина инцидента не называется.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейская, пожарная и медицинская службы. Многим раненым помощь оказывают прямо на месте.

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