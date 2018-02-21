В Мексике произошёл взрыв на пассажирском пароме

Восемнадцать человек пострадали при взрыве на пароме у причала в популярном туристическом городе Плая-дель-Кармен. Об этом сообщает Mirror.
#Urgente Se reportan lesionados graves tras #explosión de un ferri de #BarcosCaribe en un muelle fiscal de #PlayadelCarmen [ video].— Luces del Siglo (@lucesdelsiglo) 21 февраля 2018 г.
(En un momento más información). pic.twitter.com/Gepfwu6eCb
По информации издания, взрыв произошёл через несколько минут после того, как судно вернулось в порт. На данный момент гавань закрыта.
OFICIALMENTE REPORTAN 13 LESIONADOS POR LA EXPLOSIÓN DE UN ARTEFACTO EN UNA EMBARCACIÓN DE BARCOS CARIBE EN EL MUELLE DE PLAYA DEL CARMEN.— DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) 21 февраля 2018 г.
SUSPENDEN LAS LLEGADAS Y SALIDAS DE BARCOS A
COZUMEL Y VICEVERSA... pic.twitter.com/Y5stNLcktH
У парома, принадлежащего компании Barcos Caribe, в результате взрыва оказалась разрушена одна сторона. Причина инцидента не называется.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейская, пожарная и медицинская службы. Многим раненым помощь оказывают прямо на месте.
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