В Минобороны РФ заявили о срыве переговоров по Восточной Гуте в Сирии

Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте в Сирии сорван. Кроме того, в этом районе складывается критическая гуманитарная ситуация. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

— В Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Призывы российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели, — отметил Евтушенко.

Также, по его словам, НВФ не выпускают население с подконтрольных им территорий.

Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населённых пунктов провинции Риф Дамаск со стороны незаконных вооружённых формирований.