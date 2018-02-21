В Германии задержали россиянина по делу о беспорядках на Евро-2016

Россиянина подозревают в участии в стычках болельщиков во время проведения чемпионата Европы по футболу.

В немецком городе Мюнхене по запросу властей Франции был задержан россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Германии Денис Микерин на своей странице в "Фейсбуке".

— Сегодня при пересечении границы ФРГ в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей был задержан гражданин России 1986 г.р., уроженец г. Москвы, — сказано в сообщении.

Россиянина подозревают в участии в стычках болельщиков во время проведения чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Генконсульство РФ в Мюнхене связалось с родственниками задержанного россиянина. Им будет оказана необходимая консульская помощь, в том числе и в поиске русскоязычного адвоката.