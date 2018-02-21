Делегация США не собирается контактировать с КНДР на закрытии ОИ в Пхёнчхане

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Делегация США не собирается контактировать с КНДР на закрытии ОИ в Пхёнчхане

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Делегация США не планирует контактов с представителями КНДР на закрытии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил представитель администрации США.

По его словам, основная цель визита в Южную Корею — поддержать американских спортсменов, подтвердить союз с Сеулом и "отпраздновать успех Олимпийских игр".

Напомним, церемония закрытия Олимпиады пройдёт 25 февраля. В числе американских представителей на ней будут присутствовать дочь Дональда Трампа Иванка и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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