Делегация США не собирается контактировать с КНДР на закрытии ОИ в Пхёнчхане

Делегация США не планирует контактов с представителями КНДР на закрытии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил представитель администрации США.

По его словам, основная цель визита в Южную Корею — поддержать американских спортсменов, подтвердить союз с Сеулом и "отпраздновать успех Олимпийских игр".

Напомним, церемония закрытия Олимпиады пройдёт 25 февраля. В числе американских представителей на ней будут присутствовать дочь Дональда Трампа Иванка и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.