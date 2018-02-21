"Этой власти уже пришёл конец". Саакашвили пообещал скоро вернуться на Украину

Ранее Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны до 2021 года.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке" пообещал в скором времени вернуться на Украину, откуда его выслали киевские власти.

— Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный, — написал экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, его высылка из страны — это "глупая ошибка", которая не избавит Украину от народного негодования. Политик считает, что Пётр Порошенко решился на такой шаг, так как якобы испугался народных протестов.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны вплоть до 2021 года. Адвокаты намерены обжаловать это решение, так как считают его незаконным.