Президент Сербии пожелал России успешных выборов

Президент Сербии Александар Вучич пожелал России успешных президентских выборов в марте и выразил надежду на укрепление сотрудничества.
— Мы строили и продолжим строить и укреплять наши отношения с Россией. Пользуясь случаем, желаю России успешных президентских выборов. Надеюсь, что после выборов наше успешное взаимодействие будет продолжено, — отметил Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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