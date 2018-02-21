Президент Сербии пожелал России успешных выборов

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Президент Сербии пожелал России успешных выборов

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Александр Вучич. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Сербии Александар Вучич пожелал России успешных президентских выборов в марте и выразил надежду на укрепление сотрудничества.

— Мы строили и продолжим строить и укреплять наши отношения с Россией. Пользуясь случаем, желаю России успешных президентских выборов. Надеюсь, что после выборов наше успешное взаимодействие будет продолжено, — отметил Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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