Госдепартамент США пока не может оценить закон о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал президент Украины Пётр Порошенко, поэтому не комментирует документ.

— Поскольку президент Порошенко только вчера подписал закон, у нас ещё не было возможности ознакомиться с окончательным текстом документа. В связи с этим на данный момент мы не можем комментировать его специфику, — цитирует ТАСС сообщение представителя Госдепа.

При этом в ведомстве оставили без ответа тот факт, что в законе после внесения поправок изъяты все упоминания о vинских соглашениях.

Согласно закону, который ранее подписал президент Украины Пётр Порошенко, неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными", а Россия выступает в качестве "агрессора". Кроме того, этот закон позволяет Порошенко использовать вооружённые силы внутри страны без согласия парламента.