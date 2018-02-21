В Йемене в результате авиаудара погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек стали жертвами авиаудара, нанесённого по северу Йемена Аравийской коалицией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

По их словам, удар пришёлся на грузовик и два транспортных средства, перевозивших людей по главной дороге к югу от города Саада.

Напомним, сейчас Йемен является горячей точкой противостояния между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями страны и сторонниками мятежников-хуситов. В начале декабря 2017 года сообщалось, что в столице Йемена в ходе столкновений погибли более 100 человек, а ещё 10 миллионам местных жителей угрожает голод.