Российские кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут медали ОИ-2018

Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, которые они завоевали на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Федерации кёрлинга России Валентина Паринова.

— Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но, поскольку мы действительно признаём тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаём, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщал Лайф, во вторник, 20 февраля, допинг-проба Б Крушельницкого дала положительный результат на препарат мельдоний. В среду, 21 февраля, спортсмен сообщил, что отказывается от слушаний выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу о допинге.