Спецслужбы Израиля помогли предотвратить теракт на борту самолёта в Австралии

В июле 2017 года власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на воздушном судне авиакомпании Etihad Airways.

В 2017 году израильские спецслужбы помогли предотвратить теракт, который готовили террористы из "Исламского государства"* на борту самолёта в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно рассекреченным данным, взрыв сорвали специалисты из военной радиоэлектронной разведки "подразделения 8200". Они передали информацию австралийским коллегам, и те задержали террористов.

— Срыв теракта сохранил десятки невинных жизней и продемонстрировал, что "подразделение 8200" является активным участником борьбы мирового разведывательного сообщества против ИГИЛ, — отметили военные.

Напомним, в июле 2017 года власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на борту самолёта авиакомпании Etihad Airways. По информации полицейских, бомба, которую собирались доставить на воздушное судно террористы, была замаскирована под электрическую мясорубку и должна была сработать во время полёта в багажном отсеке.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.