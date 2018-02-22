В Петербурге раскрыли двойное убийство 16-летней давности

В Санкт-Петербурге следователи раскрыли жестокое двойное убийство 16-летней давности. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии оперативников, 8 июля 2002 года мужчина вместе с двумя соучастниками пробрались в квартиру одного из домов на Камышовой улице.

Там они совершили нападение на двух женщин и задушили их. Преступники украли около 200 тысяч рублей, а также подожгли квартиру.

Все трое предполагаемых налетчиков — рецидивисты, ранее они уже совершали особо тяжкие преступления. Подельники задержанного мужчины уже находятся в тюрьме и отбывают наказание.