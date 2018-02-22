ЕС осудил нападение радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Евросоюз назвал неприемлемыми нападения радикалов на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве и считает, что они не должны повториться.

— Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Европейской службы внешних действий.

Напомним, 17 февраля радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, где сожгли российский флаг, а также разрисовали краской стены здания. После этого Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. Позже миссия ОБСЕ опубликовала на своём сайте отчёт по поводу нападения.