Испанский рэпер угодил в тюрьму за песни о терроризме

Верховный суд Испании подтвердил решение Национальной палаты приговорить рэпера Хосе Мигель Аренаса Бельтрана, выступающего под псевдонимом Valtonyc, к трём с половиной годам тюрьмы за песни. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что в собственных музыкальных композициях рэпер пропагандировал терроризм, унижал жертв терактов, а также оскорблял королевскую семью.
— Рэп никогда не может стать преступлением, — заявил адвокат артиста.
По его словам, защита рэпера намерена обжаловать приговор в Конституционном суде Испании.
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