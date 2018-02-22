Испанский рэпер угодил в тюрьму за песни о терроризме

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Испанский рэпер угодил в тюрьму за песни о терроризме

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Фото: © Twitter/Josep V

В своих композициях мужчина унижал жертв терактов, а также оскорблял королевскую семью.

Верховный суд Испании подтвердил решение Национальной палаты приговорить рэпера Хосе Мигель Аренаса Бельтрана, выступающего под псевдонимом Valtonyc, к трём с половиной годам тюрьмы за песни. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в собственных музыкальных композициях рэпер пропагандировал терроризм, унижал жертв терактов, а также оскорблял королевскую семью.

— Рэп никогда не может стать преступлением, — заявил адвокат артиста.

По его словам, защита рэпера намерена обжаловать приговор в Конституционном суде Испании.

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