Испанский рэпер угодил в тюрьму за песни о терроризме

В своих композициях мужчина унижал жертв терактов, а также оскорблял королевскую семью.

Верховный суд Испании подтвердил решение Национальной палаты приговорить рэпера Хосе Мигель Аренаса Бельтрана, выступающего под псевдонимом Valtonyc, к трём с половиной годам тюрьмы за песни. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в собственных музыкальных композициях рэпер пропагандировал терроризм, унижал жертв терактов, а также оскорблял королевскую семью.

— Рэп никогда не может стать преступлением, — заявил адвокат артиста.

По его словам, защита рэпера намерена обжаловать приговор в Конституционном суде Испании.