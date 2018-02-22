Лавров: Требования Евросоюза следовать антироссийским настроениям недолговечны

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня всё большее количество стран считает непродуктивной конфронтационную политику ЕС.

Требование ЕС ко всем заинтересованным в сотрудничестве с ним странам следовать антироссийским настроениям не будет существовать долго. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы знаем, что ЕС выдвигает в рамках переговорных глав по присоединению Сербии к Евросоюзу ряд условий, в том числе внешнеполитических, которые касаются и присоединения к санкциям против России, — заявил Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня всё большее количество стран считает непродуктивной подобную конфронтационную политику Евросоюза.

— Поэтому я не думаю, что требование от всех, кто хочет с Евросоюзом сотрудничать, встать на позицию антироссийскую будет долго жить. Но не могу гадать за Брюссель, — подытожил Лавров.

Напомним, в среду, 21 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры в Белграде. По их итогам Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, а также передал письма президенту РФ Владимиру Путину и семье погибшего в Сирии лётчика майора Романа Филипова.