Мадуро намерен провести "мега-выборы" 22 апреля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен провести 22 апреля вместе с выборами главы страны также "мега-выборы" всех уровней законодательной власти. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в эфире местного телевидения.

— Нам нужно перенести на более ранний срок выборы для того, чтобы обновить все уровни власти и посвятить себя только работе. Предлагаю парламентские мега-выборы, и мы пойдём на них с оппозиционным блоком "Круглый стол демократического единства" или без него, — заявил Мадуро.

Выборы затронут в том числе и Национальную ассамблею страны, законодательные собрания штатов, а также муниципалитетов.