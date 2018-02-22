ВЦИОМ определил, какой процент россиян собирается пойти на выборы

По данным за неделю 12–18 февраля 2018 года, 81,1% россиян намерены отдать свой голос на выборах.

Более 80% россиян, которые имеют право голоса, планируют принять участие в выборах президента России 18 марта. О таких цифрах свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, материалы которого приводит РИА "Новости".

— Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 12–18 февраля 2018 года, составляет 81,1% (такова доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах президента России в марте 2018 года), — сказано в материалах ВЦИОМ.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 12–18 февраля 2018 года. Методом опроса выступило телефонное интервью, которое было проведено с семью тысячами респондентов.

Выборка строилась на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.