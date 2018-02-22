ВЦИОМ озвучил электоральный рейтинг кандидатов в президенты РФ

Электоральный рейтинг всех кандидатов в президенты РФ "находится в сложившихся коридорах значений", сообщает ВЦИОМ. Так, показатель поддержки Владимира Путина в середине февраля составляет 67–72%.

— Вторую рейтинговую позицию занимает Павел Грудинин. Его электоральный показатель стабилен — 7,5% и остаётся на уровне конца января. Рейтинг Владимира Жириновского — 5,3% от общего числа избирателей. За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг Ксении Собчак — 0,9%, за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за Бориса Титова — 0,3%, за Максима Сурайкина — 0,1%, — говорится в материалах ВЦИОМ по итогам опроса.

При этом 10,6% респондентов затруднились сказать о своих предпочтениях, ещё 3,4% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах, а 0,6% заявили о намерении испортить бюллетень.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.