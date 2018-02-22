Bloomberg: США рассматривают введение новых санкций против России

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Bloomberg: США рассматривают введение новых санкций против России

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Фото: © РИА Новости

США рассматривают вопрос введения дополнительных санкций в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне. В санкционный список, в частности, могут попасть лица из "списка Мюллера".

Отмечается, что обсуждение этого вопроса ведут за закрытыми дверями, так как решение "не должно быть политизировано".

Напомним, ранее Минюст США обвинил 13 россиян в "сговоре против США" и мошенничестве. Также в списке, представленном аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, фигурируют три российские компании. В Вашингтоне допустили, что в отношении этих людей могут последовать санкции.

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