Bloomberg: США рассматривают введение новых санкций против России

США рассматривают вопрос введения дополнительных санкций в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне. В санкционный список, в частности, могут попасть лица из "списка Мюллера".

Отмечается, что обсуждение этого вопроса ведут за закрытыми дверями, так как решение "не должно быть политизировано".

Напомним, ранее Минюст США обвинил 13 россиян в "сговоре против США" и мошенничестве. Также в списке, представленном аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, фигурируют три российские компании. В Вашингтоне допустили, что в отношении этих людей могут последовать санкции.