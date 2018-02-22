СМИ: Более четырёхсот сирийских бойцов заняли позиции в районе Африн

Читайте также

СМИ: Более четырёхсот сирийских бойцов заняли позиции в районе Африн

1314

Фото: © REUTERS

Отряды народного ополчения, сражающиеся на стороне сирийской армии, 21 февраля заняли позиции в курдском районе Африн. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что на северо-запад Сирии было направлено более четырёхсот человек.

Ранее стало известно, что в Африн прибыли проправительственные сирийские формирования для совместного противодействия турецкой операции "Оливковая ветвь".

Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции против формирований курдов на севере Сирии. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет проводить "Оливковую ветвь", пока не уничтожит последнего террориста.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×