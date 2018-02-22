Трамп предложил дать американским учителям оружие

Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и сотрудникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с преподавателями и школьниками.

— Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку, — отметил Трамп.

При этом он призвал к отмене зон, свободных от оружия, у школ, поскольку именно в таких зонах преступники пытаются расстреливать людей. Ещё одна инициатива американского президента — набор бывших военнослужащих на работу охранниками школ.

Напомним, дискуссии об ограничении оборота оружия и о мерах защиты в образовательных учреждениях развернулись в США после нападения на школу во Флориде. 14 февраля 19-летний подросток расстрелял 17 человек, ещё 20 получили ранения.