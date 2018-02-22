Впервые за семь лет совокупный долг регионов РФ снизился на 2%

Отмечается, что совокупные доходы регионов в 2017 году возросли на 775 миллиардов рублей.

Впервые с 2010 года совокупный долг регионов РФ снизился на 2%. Об этом говорят данные Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Согласно проведённому исследованию, снижение долга стало возможным благодаря большому количеству облигационных займов, которые тоже побили семилетний рекорд. Их прирост составил 20%, или 91 миллиард рублей.

— Объём задолженности по облигациям (547 млрд рублей) — рекордный с 2010 года, а на рынке появилось много новых имён, — говорится в исследовании.

В агентстве уточнили, что в 2017 году объём размещений облигаций составил 199,3 миллиарда рублей. Его рост обусловлен снижением ставок на рынке. Таким образом, туда вышли даже регионы-новички, не размещавшие ценных бумаг ранее или делавшие это очень давно.

Отмечается, что совокупные доходы регионов в 2017 году возросли на 9%, или на 775 миллиардов рублей.