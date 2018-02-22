Мадуро заявил о выпуске "золотой" криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на следующей неделе страна выпустит новую криптовалюту, которая будет обеспечена золотом. Об этом сообщает телеканал "Глобовисьон".

— Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся петро и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью. Но это тема следующей недели, — заявил Мадуро.

Со вторника, 20 февраля, Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты петро, объём предварительных продаж которой достиг, по словам Мадуро, отметки в 735 миллионов долларов.