Twitter вводит новые запреты

Разработчики надеятся, что запрет будет помогать бороться со спамом и распространением нежелательной информации.

"Твиттер" запретит пользователям публиковать одинаковые или крайне похожие сообщения одновременно с нескольких аккаунтов. Об этом говорится в официальном заявлении соцсети.

Таким образом, как отмечается, сервис микроблогов намерен бороться со спамом и распространением нежелательной информации.

— Эти изменения необходимы для того, чтобы мы опережали злонамеренную активность, направленную на основные дискуссии, которые ведутся в "Твиттере", — уточнил представитель соцсети Йоэль Рот.

По его словам, пользователям также запретят одновременно с нескольких аккаунтов ставить многочисленные лайки под записями и ретвитить сообщения. Изменения вступят в силу в конце марта.

Как отмечает агентство Reuters, одинаковые твиты, публикуемые одновременно с многочисленных учётных записей, часто попадают в перечень популярных новостей, создавая неверное представление о том, что на данный момент волнует общественность.

В "Твиттере" утверждают, что именно такой тактике следовали так называемые российские боты, которые якобы пытались повлиять на выборы президента США в 2016 году.