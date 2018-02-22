Российским офицерам выдали защищённые телефоны за 115 тысяч рублей

Офицерам Вооружённых сил Российской Федерации, которые имеют допуск к документам высшей категории секретности, начали раздавать защищённые мобильные телефоны М-663С "Атлас". Об этом сообщают "Известия".

Телефоны стоимостью 115 тысяч рублей оснащены криптографической защитой речевой информации и могут выходить на зашифрованные линии, используя при этом обычные сети мобильной связи.

Защищённые аппараты изготавливаются на ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". У телефона имеется металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом, он оборудован цветным дисплеем и MP3-плеером.

М-663С "Атлас" способен выдержать перепад температур от –20 до +50 градусов и погружение в воду на метровую глубину протяжённостью до 30 минут.