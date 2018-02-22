Пентагон поставил перед РФ условия, при которых США откажутся от крылатых ракет

США не станут размещать крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении, если Россия будет выполнять договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

— Мы говорим в доктрине, что если РФ начнёт вновь соблюдать РСМД, вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия и изменит своё агрессивное геополитическое поведение, то нам не нужно будет размещать крылатую ракету морского базирования, — уточнил Суфер.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В ней говорится, что усилия Соединённых Штатов должны быть направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Там же сказано, что страна продолжит тратить средства на модернизацию ядерных сил, на межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики.