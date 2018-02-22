США обеспокоились наращиванием нестратегических ядерных вооружений РФ

США обеспокоены наращиванием со стороны России запасов нестратегического ядерного вооружения. Об этом заявил зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

По его словам, в новой ядерной доктрине США говорится, что РФ обладает почти двумя тысячами нестратегических ядерных вооружений, но в действительности эта цифра может быть больше.

— В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут больше, — цитирует Суфера РИА "Новости".

Напомним, 2 февраля Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой обязался способствовать поддержанию режима нераспространения ядерного оружия, а также сокращению ядерных арсеналов. В документе было сказано об угрозе со стороны России и КНДР, а также о том, при каких условиях США могут применить ядерное оружие.