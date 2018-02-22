Universal Pictures назвала дату выхода "Мира Юрского периода – 3"

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Universal Pictures назвала дату выхода "Мира Юрского периода – 3"

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Кинокартина "Мир Юрского периода — 3", третья часть продолжения киносерии "Парк Юрского периода", выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила американская киностудия Universal Pictures в своём "твиттере".

Дата премьеры картины была объявлена за четыре месяца до выхода на экраны "Мира Юрского периода — 2", исполнительным продюсером которой стал американский режиссёр Стивен Спилберг, а режиссёром — Хуан Антонио Байона.

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