Прототип сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop покажут в феврале в Дубае

Данную систему хотят использовать для перевозки пассажиров и транспорта из Дубая в Абу-Даби.

Дизайн сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop, которую планируют использовать в ОАЭ, представят в Дубае в февраля 2018 года, сообщает издание The National.

Предполагается, что вакуумный поезд Hyperloop, который в теории способен развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час, будет преодолевать расстояние от Дубая до Абу-Даби за 12 минут. Данную систему хотят использовать для перевозки пассажиров и транспорта. Она сможет перевозить за час около 10 тысяч пассажиров по обоим направлениям.

Hyperloop — это система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается герметичная капсула на аэродинамической подушке. Автор идеи — основатель компании SpaceX Илон Маск. Ранее Лайф сообщал об успешных испытаниях новой фазы испытаний сверхскоростного поезда.