После сообщений о похищении девочки из РФ в Вене её нашли в Ливане

Девочка из РФ, предположительно, похищенная в Вене, нашлась в Ливане. Отец ребёнка утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в тёплом климате и его бывшая жена об этих планах знала.

— Она общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане, — рассказал он РИА "Новости".

По словам мужчины, сейчас ребёнок наблюдается у хороших врачей и поправляется.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что трёхлетнюю девочку из России похитили в Вене, инцидент произошёл 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка".