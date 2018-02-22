Президент североамериканского подразделения Ford ушёл в отставку

Читайте также

Президент североамериканского подразделения Ford ушёл в отставку

1880

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Радж Нэр, президент подразделения Ford Motor Company в Северной Америке, покинул свой пост после проведения внутреннего расследования сообщений о его "неподобающем поведении". Об этом сказано в заявлении автопроизводителя.

— Ford Motor Company объявляет, что исполнительный вице-президент компании и президент подразделения в Северной Америке покидает Ford, решение вступает в силу немедленно. Решение было принято после недавнего внутреннего расследования, — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что проведённая проверка установила факт несоответствия поведения Нэра кодексу корпоративной этики Ford.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×