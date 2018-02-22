Момент взрыва на пассажирском пароме в Мексике попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва на пассажирском пароме в Мексике. Видео происшествия на своей странице в "Твиттере" опубликовало издание ABC News.
Surveillance footage captures moment of ferry explosion in Mexico that left 25 people injured. Officials say none of those injuries are life-threatening. https://t.co/YXjHz02GK4— ABC News (@ABC) 21 февраля 2018 г.
A preliminary investigation indicates "mechanical failure" as the cause of the blast, officials say. pic.twitter.com/cTU9b6ZA4Y
В результате инцидента пострадало 25 человек. По словам властей, людям ничего не угрожает.
Предварительной причиной произошедшего считается "механический сбой".
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл через несколько минут после того, как судно компании Barcos Carib вернулось в порт популярного туристического города Плая-дель-Кармен. В результате инцидента у парома оказалась разрушена одна сторона.
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