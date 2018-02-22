Момент взрыва на пассажирском пароме в Мексике попал на видео

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Момент взрыва на пассажирском пароме в Мексике попал на видео

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Фото: © Twitter/DAVID ROMERO VARA

В результате инцидента пострадало 25 человек. На данный момент им ничего не угрожает.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва на пассажирском пароме в Мексике. Видео происшествия на своей странице в "Твиттере" опубликовало издание ABC News.

В результате инцидента пострадало 25 человек. По словам властей, людям ничего не угрожает.

Предварительной причиной произошедшего считается "механический сбой".

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл через несколько минут после того, как судно компании Barcos Carib вернулось в порт популярного туристического города Плая-дель-Кармен. В результате инцидента у парома оказалась разрушена одна сторона.

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