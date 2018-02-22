МЧС распространило экстренное предупреждение о морозах в четверг

В ближайшие несколько часов с сохранением утром в четверг, 22 февраля, по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода, температура воздуха при которой составит 15–20 градусов ниже нуля. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

— В ближайшие 1–3 часа с сохранением утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха –20°С...–15°С, местами до –25°С, — сказано в сообщении.

В МЧС москвичам рекомендуют воздержаться от продолжительного пребывания на улице, надевать тёплую одежду и обувь. Также водителям советуют отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим на дороге.