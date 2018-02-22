Сеул потратил $220 тысяч на сестру Ким Чен Ына и северокорейскую делегацию

Южная Корея потратила около 240 миллионов вон (223 тысячи долларов) на младшую сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына и делегацию КНДР в рамках их трёхдневного визита на Олимпийские игры. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Деньги по большей части потратили на размещение в отелях, транспортные расходы и питание для четырёх членов делегации и 18 их помощников. Сестра северокорейского лидера и её сопровождающие останавливались в пятизвёздочном отеле Walkerhill.

Напомним, северокорейская делегация во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон, сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, прибыли в Сеул 9 февраля. Домой в Пхеньян они отправились 11 февраля.