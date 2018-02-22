Семья застреленного полицейским темнокожего американца получит $3,5 млн

В 2016 году полицейский застрелил безоружного 31-летнего Терренса Стерлинга, когда тот врезался на мотоцикле в патрульный автомобиль.

Город Вашингтон выплатит 3,5 миллиона долларов в качестве компенсации семье темнокожего американца, которого в 2016 году застрелил полицейский. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Напомним, 11 сентября страж правопорядка Брайан Трейнер застрелил безоружного 31-летнего Терренса Стерлинга, когда тот врезался на мотоцикле в патрульный автомобиль. Убийство мужчины вызвало волну протестов в США.

Прокуроры отказались выдвигать обвинение против Трейнера, однако полицейский контрольный совет счёл стрельбу необоснованной и рекомендовал уволить мужчину из органов. Сейчас он находится в принудительном оплачиваемом отпуске.

Адвокат семьи Стерлинг Хасан Мёрфи из Балтимора заявил, что они были рады тому, что округ Колумбия "подошёл к разбирательству очень серьёзно и распорядился выдать компенсацию".