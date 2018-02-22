США создают рабочую группу, чтобы помешать "вмешиваться" в выборы в Конгресс

Власти США сформировали рабочую группу с целью предотвращения потенциального вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Также сообщается, что в США рассматривают возможность введения новых санкций против РФ в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские выборы в 2016 году.

Один из источников агентства в структурах власти США подчеркнул усилия, предпринимаемые администрацией по работе над санкциями "с минимальной оглаской".