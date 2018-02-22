Эксперты выяснили, какие подарки получат россияне на 23 Февраля и 8 Марта

Оказалось, что российские мужчины охотнее поздравляют с гендерными праздниками, чем женщины: 85% против 80% — и подарки их более щедрые.

Российским мужчинам на 23 Февраля придётся принимать традиционные подарки: пену для бритья, парфюм и одежду, хотя рассчитывают они на гаджеты и автомобили. А женщины получат то, о чём мечтают, — украшения и косметику. Такой вывод на основе опроса россиян сделали эксперты Avito.

24% женщин назвали самым популярным подарком на 23 Февраля дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии. 21% готов подарить мужчинам одежду и обувь, 17% — товары для спорта. Традиционные носки только на четвёртом месте — их подарит 14% женщин.

При этом сами представители сильного пола мечтают совсем о других подарках: гаджет (25%), автомобиль (20%), часы (18%).

А вот женщинам большинство мужчин собирается подарить то, чего они хотят: 38% россиянок мечтают о ювелирных украшениях на 8 Марта, и именно их планируют дарить дамам 25% мужчин.

— На втором месте в женском рейтинге — косметика и парфюмерия (26%); это желание также поддерживается мужчинами (20%). Однако затем мнения расходятся. Так, 19% девушек с удовольствием бы получили в подарок путёвку на отдых, но реализовать подобное готовы только 5% мужчин, — цитирует РИА "Новости" текст исследования.

Мужчины также делают более щедрые подарки: большинство из них планируют потратить на подарки к 8 Марта от одной до трёх тысяч рублей, в то время как женщины рассчитывают купить подарок на сумму до одной тысячи рублей.