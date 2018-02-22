А голову я дома не забыл. На показе моделям пришлось носить странный аксессуар

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А голову я дома не забыл. На показе моделям пришлось носить странный аксессуар

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Креативный директор Gucci Алессандро Микеле превратил подиум в операционную, а моделей — в киборгов.

На Неделе моды в Милане дом Gucci представил свою киборг-коллекцию осень-зима 2018 года. Помещение, где проходило мероприятие, выглядело как операционная. По словам креативного директора марки Алессандро Микеле, с помощью обстановки он хотел показать сходство в работе пластического хирурга и дизайнера, который при помощи ножниц и тканей может создать новый облик человека.

Модели, представляющие коллекцию одежды под названием "Киборг", выходили на подиум с детёнышами драконов на руках, змеями и точными копиями своих голов. Многие из них были обуты в "уродливые" кроссовки, расшитые кристаллами, драгоценными камнями, лентами и дорогими нитями. А на головах манекенщиков красовались балаклавы.

@yuniya_p lov #gucci #liberdadedeespressão

Публикация от ALE BRITO (@_alebrito_)

Как сообщает Dazed, вместо приглашения на показ все гости получили оранжевый таймер, отсчитывающий время до начала шоу.

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Публикация от @ federica_363

Среди гостей на модном шоу были музыкант Ник Кейв с женой и сыном, российский дизайнер Гоша Рубчинский, редактор и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо. Все они сидели на пластмассовых стульях при свете больничных светодиодных ламп.

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