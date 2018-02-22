А голову я дома не забыл. На показе моделям пришлось носить странный аксессуар

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле превратил подиум в операционную, а моделей — в киборгов.

На Неделе моды в Милане дом Gucci представил свою киборг-коллекцию осень-зима 2018 года. Помещение, где проходило мероприятие, выглядело как операционная. По словам креативного директора марки Алессандро Микеле, с помощью обстановки он хотел показать сходство в работе пластического хирурга и дизайнера, который при помощи ножниц и тканей может создать новый облик человека.

WATCH: Gucci bewitches crowd with heads and snakes at Milan's Fashion Week https://t.co/SMdNO4UvwF pic.twitter.com/gt8EAfAmlt — Reuters Top News (@Reuters) 21 февраля 2018 г.

Модели, представляющие коллекцию одежды под названием "Киборг", выходили на подиум с детёнышами драконов на руках, змеями и точными копиями своих голов. Многие из них были обуты в "уродливые" кроссовки, расшитые кристаллами, драгоценными камнями, лентами и дорогими нитями. А на головах манекенщиков красовались балаклавы.

Как сообщает Dazed, вместо приглашения на показ все гости получили оранжевый таймер, отсчитывающий время до начала шоу.

Среди гостей на модном шоу были музыкант Ник Кейв с женой и сыном, российский дизайнер Гоша Рубчинский, редактор и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо. Все они сидели на пластмассовых стульях при свете больничных светодиодных ламп.