На создателей фильма "Форма воды" подали в суд

Причиной судебного разбирательства стал иск сына американского драматурга Пола Зиндела.

В суд Лос-Анджелеса поступил иск от сына американского драматурга Пола Зиндела к создателям фильма "Форма воды", которые обвиняются в нарушении авторских прав. Об этом сообщает журнал Variety.

Дэвид Зиндел утверждает, что картина мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо основана на пьесе его отца под названием "Позволь мне услышать твой шёпот", написанной в 1969 году.

В "Форме воды" дель Торо повествуется о глухонемой уборщице, которая работает в секретной лаборатории и влюбляется в обитающее там существо-амфибию. В пьесе же Зиндела героиня также работает уборщицей в секретной лаборатории и испытывает симпатию к пленному дельфину.

Согласно тексту искового заявления сына Зиндела, эти совпадения достаточны для того, чтобы фильм мог считаться адаптацией пьесы.

Истцы требуют возместить все судебные издержки, а также выплатить финансовую компенсацию.