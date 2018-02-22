Муж убил молдавскую модель Playboy и покончил с собой

В квартире в Кишинёве, где было найдено тело девушки, аварийные службы обнаружили новорождённую дочку пары.

Известный стоматолог Алексей Митаки убил свою супругу, 31-летнюю модель Анастасию Чекати, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Апр 1, 2017 в 4:44 PDT

Тело девушки было обнаружено в квартире в Кишинёве. Там же аварийные службы нашли трёхнедельную дочку пары. Ребёнка сразу же госпитализировали.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Мар 31, 2017 в 4:11 PDT

Девушка была известна в мире моды под псевдонимом Anastasia Cia. Карьера Чекати началась в 16 лет. Она участвовала в фотосессиях для журналов GQ, Playboy, Maxim, снималась в сериале под названием "Las Fierbinti" и других телепроектах, а также пела. С мужем Анастасия познакомилась в прошлом году в частной зубной клинике.