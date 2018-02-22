В Приморье леопард из Чехии не принял самку с Украины — видео

Питомцы Приморского сафари-парка — дальневосточные леопарды Великоросс и Рона — при первом знакомстве затеяли драку. Кадры потасовки пятнистых опубликовали сотрудники парка.

Отмечается, что оба зверя — участники Европейской программы по размножению дальневосточных леопардов. Великоросс прибыл из Чехии, Рона — с Украины. 19 февраля их впервые после "переезда" выпустили в общий парк. Знакомство прошло эмоционально: леопарды рычали и даже несколько раз набрасывались друг на друга, однако специалисты отмечают, что это вполне нормальное поведение для хищников.

— У Великоросса после первой встречи появилась небольшая рана на правой передней лапе, у Роны поцарапан нос. Для леопардов такое знакомство — норма, — говорится в сообщении парка. —Теперь эти красивейшие кошки каждый день гуляют в огромном парке вместе.