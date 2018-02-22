В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра

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В России вступают в силу новые правила прохождения техосмотра

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Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

С сегодняшнего дня водители автомобилей обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку.

В четверг, 22 февраля, в России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, принятые ранее в феврале.

С сегодняшнего дня водители автомобилей обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Новые правила также запрещают управлять автомобилем при наличии повреждений или дефектов усилителя руля, а шипованная резина, если она используется, должна быть установлена на все четыре колеса.

Кроме того, автовладельцам запрещается использовать бесцветные или окрашенные оптические детали, а также тонировать фары, демонтировать обусловленные конструкцией автомобиля стеклоочистители или стеклоомыватели.

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