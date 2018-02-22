МОК подсчитал, во сколько обходится борьба с допингом

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МОК подсчитал, во сколько обходится борьба с допингом

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Фото: © Reuters/Denis Balibouse

Ежегодно на борьбу с допингом спортивное движение тратит порядка 300 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

— Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка 300 миллионов долларов в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения, — отметил Адамс.

Напомним, ранее из-за обвинений в массовом употреблении допинга российскими спортсменами МОК отстранил от ОИ-2018 Олимпийский комитет РФ. В Пхёнчхане атлеты из России выступают под нейтральным флагом.

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