МОК подсчитал, во сколько обходится борьба с допингом

Ежегодно на борьбу с допингом спортивное движение тратит порядка 300 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

— Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка 300 миллионов долларов в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения, — отметил Адамс.

Напомним, ранее из-за обвинений в массовом употреблении допинга российскими спортсменами МОК отстранил от ОИ-2018 Олимпийский комитет РФ. В Пхёнчхане атлеты из России выступают под нейтральным флагом.