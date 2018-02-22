Число случаев заболевания корью в Европе за год выросло в три раза

По итогам 2017 года число случаев заболевания корью в Европе выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году количество заболевших составило 21 тысячу человек.

Отмечается, что в 2018 году продолжительные вспышки кори зафиксированы в Англии, Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции и Украине.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на эпидемию и просит их учитывать данную информацию при планировании поездок.