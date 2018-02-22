США одобрили поставку Швеции четырёх противоракетных установок Patriot

По информации Пентагона, общая сметная стоимость программы ПВО составляет 3,2 миллиарда долларов.

Госдепартамент США одобрил поставку Швеции четырёх противоракетных комплексов обороны Patriot. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Отмечается, что вместе с пусковыми установками Соединённые Штаты могут поставить ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование. Американские специалисты готовы оказать техническое содействие в развёртывании и эксплуатации комплексов ПВО.

По информации ведомства, общая сметная стоимость программы составляет 3,2 миллиарда долларов. Если контракт с США будет заключён, то Швеция станет первой европейской страной, не входящей в НАТО, у которой на вооружении будут стоять Patriot.