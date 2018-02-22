Выжившая при теракте в Париже подала в суд на Twitter, Facebook и Google

Жительница Иллинойса Мэнди Палмуччи, выжившая во время теракта в Париже в 2015 году, подала иск к "Твиттеру", "Фейсбуку" и "Гуглу". Она обвиняет компании в "поддержке" террористов. Об этом сообщает NY Daily News.

Мэнди с друзьями находилась в кафе, когда три террориста открыли огонь. Всего в результате атак в столице Франции погибло 130 человек. Палмуччи обвинила компании в том, что они сознательно предоставляли ИГИЛ* "поддержку и ресурсы". В иске сказано, что девушка продолжает испытывать тяжёлый психологический ущерб.

Напомним, в ноябре 2015 года в Париже террористы открыли огонь по мирным жителям сразу в нескольких районах Парижа и взяли в заложники зрителей, пришедших на рок-концерт в "Батаклане". В результате атак погибло 130 человек.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.