Посетители "Московской Масленицы" съели 250 тысяч блинов

За десять дней праздничных мероприятий на 25 площадках побывали 4,75 млн москвичей и туристов.

В Москве за время проведения фестиваля "Московская Масленица" посетителями было съедено почти 250 тысяч блинов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём "твиттере".

Подвели итоги фестиваля #МосковскаяМасленица. За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах. https://t.co/tQuY7I356G — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 21, 2018

— За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах, — написал мэр столицы.

Фестиваль "Московская Масленица" проводился с 9 по 18 февраля на 25 площадках столицы. В общей сложности праздничные мероприятия посетило порядка 4,75 миллиона человек.