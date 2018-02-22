Посетители "Московской Масленицы" съели 250 тысяч блинов

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Посетители "Московской Масленицы" съели 250 тысяч блинов

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

За десять дней праздничных мероприятий на 25 площадках побывали 4,75 млн москвичей и туристов.

В Москве за время проведения фестиваля "Московская Масленица" посетителями было съедено почти 250 тысяч блинов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём "твиттере".

— За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах, — написал мэр столицы.

Фестиваль "Московская Масленица" проводился с 9 по 18 февраля на 25 площадках столицы. В общей сложности праздничные мероприятия посетило порядка 4,75 миллиона человек.

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