CAS отменил слушания по делу кёрлингиста Крушельницкого

Слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, не состоятся. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Тем не менее Спортивный арбитражный суд представит решение по делу о нарушении антидопинговых правил позднее в четверг, 22 февраля.

— Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте CAS в течение дня, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоёванные ими на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.