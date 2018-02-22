В популярном торрент-клиенте нашли критическую уязвимость

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В популярном торрент-клиенте нашли критическую уязвимость

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Фото: ©REUTERS/Kacper Pempel

Используя уязвимости программы uTorrent, злоумышленники могут получить доступ к загруженным файлам.

Специалисты из Google Project Zero обнаружили ряд критических уязвимостей в двух версиях популярного торрент-клиента uTorrent. Об этом сообщает портал ArsTechnica.

Используя эти уязвимости, злоумышленники могут получить доступ к загруженным файлам, а также истории загрузок на компьютере, следовательно, загружать вирусы напрямую в папку автозагрузки Windows.

Разработчики uTorrent сообщили, что уже исправили обнаруженные "дыры" в программе и пообещали в ближайшие дни выпустить обновление.

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