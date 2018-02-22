В популярном торрент-клиенте нашли критическую уязвимость

Используя уязвимости программы uTorrent, злоумышленники могут получить доступ к загруженным файлам.

Специалисты из Google Project Zero обнаружили ряд критических уязвимостей в двух версиях популярного торрент-клиента uTorrent. Об этом сообщает портал ArsTechnica.

"Two versions of uTorrent, one of the Internet's most widely used BitTorrent apps, have easy-to-exploit vulnerabilities that allow attackers to execute code, access downloaded files, and snoop on download histories, a Google Project Zero researcher said." https://t.co/1TEWTeWTh9 — Ars Technica (@arstechnica) February 21, 2018

Используя эти уязвимости, злоумышленники могут получить доступ к загруженным файлам, а также истории загрузок на компьютере, следовательно, загружать вирусы напрямую в папку автозагрузки Windows.

Разработчики uTorrent сообщили, что уже исправили обнаруженные "дыры" в программе и пообещали в ближайшие дни выпустить обновление.